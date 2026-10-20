Erste Schätzungen: Paycom Software vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Paycom Software wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

20 Analysten schätzen, dass Paycom Software für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,81 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,46 Prozent auf 535,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Paycom Software noch 493,3 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 12,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,08 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,21 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,05 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch