Paycom Software Aktie 23940068 / US70432V1026
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Paycom Software öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Paycom Software wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,38 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Paycom Software ein EPS von 1,58 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten ein Plus von 6,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 513,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 483,6 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,89 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,08 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 2,19 Milliarden USD, gegenüber 2,05 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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