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05.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Paxman Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Paxman Registered lässt sich voraussichtlich am 20.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Paxman Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,400 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 107,6 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 23,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 86,9 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,22 SEK, gegenüber -0,720 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 415,7 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 313,4 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Analysen zu Paxman AB Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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