Paxman AB Registered Shs Aktie 36753740 / SE0009806284
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06.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Paxman Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Paxman Registered präsentiert voraussichtlich am 21.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Paxman Registered für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,400 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 SEK je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 27,50 Prozent auf 95,5 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 1,86 SEK im Vergleich zu -0,720 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 412,7 Millionen SEK, gegenüber 313,4 Millionen SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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