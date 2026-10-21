Pattern Grou a Aktie 148773624 / US70339W1045
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pattern Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Pattern Group A wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
7 Analysten schätzen, dass Pattern Group A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,150 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,270 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 853,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 33,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 639,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,609 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,890 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 3,44 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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