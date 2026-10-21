Erste Schätzungen: Pason Systems präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pason Systems lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,243 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,160 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 111,3 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Pason Systems einen Umsatz von 101,0 Millionen CAD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,826 CAD im Vergleich zu 0,680 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 429,6 Millionen CAD, gegenüber 419,3 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch