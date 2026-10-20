Park Hotels & Resorts Aktie 34891343 / US7005171050
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Park Hotels Resorts präsentiert Quartalsergebnisse
Park Hotels Resorts wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,023 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 610,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Park Hotels Resorts für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 599,9 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,456 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,430 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 2,52 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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