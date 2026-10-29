Erste Schätzungen: Park Dental Partners stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Park Dental Partners wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,300 USD aus. Im letzten Jahr hatte Park Dental Partners einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent auf 64,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,66 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,180 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 258,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 244,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net