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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Paramount Skydance stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Paramount Skydance wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,134 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,70 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,02 Milliarden USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,395 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,560 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,68 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 28,89 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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