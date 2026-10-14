Erste Schätzungen: Paradox Interactive AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Paradox Interactive AB wird sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,880 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 453,5 Millionen SEK – ein Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Paradox Interactive AB 395,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,62 SEK, gegenüber 1,19 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 2,17 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,19 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch