09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Par Pacific präsentiert Quartalsergebnisse

Par Pacific Holdings
36.40 EUR 5.20%
Par Pacific wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,27 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Par Pacific ein EPS von -1,010 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 8,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,68 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,64 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,590 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 7,29 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 7,97 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch