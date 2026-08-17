Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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17.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Palo Alto Networks präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Palo Alto Networks wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 01.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 47 Analysten von einem Gewinn von 0,977 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Palo Alto Networks in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,09 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 44 Analysten durchschnittlich bei 3,35 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 53 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,77 USD im Vergleich zu 1,60 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 50 Analysten durchschnittlich bei 11,42 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 9,22 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.ch
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