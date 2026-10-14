Erste Schätzungen: PAGAYA TECHNOLOGIES legt Quartalsergebnis vor

PAGAYA TECHNOLOGIES wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass PAGAYA TECHNOLOGIES im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,470 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,230 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll PAGAYA TECHNOLOGIES 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 382,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PAGAYA TECHNOLOGIES 339,9 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,66 USD, gegenüber 0,930 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 1,46 Milliarden USD im Vergleich zu 1,26 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch