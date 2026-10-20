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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: P10 A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
P10 A präsentiert voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,262 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
P10 A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 97,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,01 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,170 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 356,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 297,4 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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