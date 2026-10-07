Oy Stockmann AB Aktie 472688 / FI0009000251
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Oy Stockmann (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Oy Stockmann (B) wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Oy Stockmann (B) für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,050 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 2,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 227,6 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 233,0 Millionen EUR aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,180 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,160 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 971,0 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 952,3 Millionen EUR waren.
Redaktion finanzen.ch
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