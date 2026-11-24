Oxford Industries wird voraussichtlich am 09.12.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,293 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Oxford Industries noch ein Verlust pro Aktie von -4,280 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 293,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 307,3 Millionen USD umgesetzt.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,76 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,860 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,46 Milliarden USD, gegenüber 1,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net