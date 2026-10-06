Ovzon AB Registered Shs Aktie 41751701 / SE0010948711
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Ovzon Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ovzon Registered wird voraussichtlich am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,410 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ovzon Registered ein EPS von 0,250 SEK je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Ovzon Registered nach den Prognosen von 3 Analysten 248,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 202,0 Millionen SEK umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,99 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,23 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,03 Milliarden SEK, gegenüber 735,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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