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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ovaro Kiinteistosijoitus stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ovaro Kiinteistosijoitus präsentiert voraussichtlich am 19.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,078 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,020 EUR erwirtschaftet worden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 500,93 Prozent auf 6,5 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,430 EUR je Aktie, gegenüber 0,180 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 13,1 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 7,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ovaro Kiinteistosijoitus Oyj Registered Shs
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Analysen zu Ovaro Kiinteistosijoitus Oyj Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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