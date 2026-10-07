Outotec Aktie 2729527 / FI0009014575
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Outotec zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Outotec präsentiert voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,191 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Outotec 0,170 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 7,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,43 Milliarden EUR gegenüber 1,33 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,743 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,510 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,59 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,24 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Outotec OyjShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Outotec zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.26
|Ausblick: Outotec stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.07.26
|Erste Schätzungen: Outotec legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Outotec öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: Outotec präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Outotec OyjShs
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen beenden Handel höher -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.