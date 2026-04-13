Otsuka Holdings Aktie 12027218 / JP3188220002
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Otsuka präsentiert Quartalsergebnisse
Otsuka wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 132,38 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Otsuka ein EPS von 158,57 JPY je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 582,84 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Otsuka für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 586,26 Milliarden JPY aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 563,61 JPY aus. Im Vorjahr waren 685,06 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 2.535,58 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.468,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Otsuka Holdings Co Ltd
|
06:21
|Erste Schätzungen: Otsuka präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.03.26
|Nikkei 225-Wert Otsuka-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Otsuka-Aktionäre freuen (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Ausblick: Otsuka legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Otsuka gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Otsuka präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Otsuka Holdings Co Ltd
Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge:
Handwerk boomt durch KI-Wandel
Warum Ausbildungsanbieter wie Lincoln Educational Services und Universal Technical Institute profitieren könnten – und weshalb klassische Berufe wieder gefragt sind.
Glücksspiel-Aktien im Check
Ist jetzt ein Einstiegszeitpunkt bei MGM Resorts International? Chancen durch Expansion nach Japan & Dubai – aber auch Risiken durch schwaches Las-Vegas-Geschäft.
☁️ Tech & KI – Chance oder Risiko?
Wie Amazon trotz massiver Investitionen weiterhin spannend bleibt – und warum hohe Ausgaben kurzfristig auf die Gewinne drücken könnten.
Value-Chancen in Japan
Warum Nippon Television Holdings laut Value-Investoren stark unterbewertet sein könnte – trotz struktureller Probleme im TV-Markt.
Pharma & Spezialisten aus Japan
Ein Blick auf Shionogi & Co. – stark positioniert in Nischen wie HIV und resistente Keime.
Turnaround-Kandidaten im Gesundheitssektor
Warum UnitedHealth Group und Humana nach Kursverlusten wieder interessant sein könnten.
Deutsche Autoaktien als Value-Chance?
Sind Volkswagen und BMW langfristig unterschätzt – trotz aktueller Probleme?
Portfolio-Strategie & Diversifikation
Warum viele Depots zu stark auf die USA fokussiert sind – und welche Rolle ein globaler ETF spielen kann.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/