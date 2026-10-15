Otsuka Holdings Aktie 18238928 / US6891641010
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Otsuka legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Otsuka wird voraussichtlich am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,594 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Otsuka in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,96 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 4,41 Milliarden USD im Vergleich zu 4,33 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,24 USD, gegenüber 2,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 17,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,50 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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