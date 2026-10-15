Erste Schätzungen: Otsuka legt Quartalsergebnis vor

Otsuka lädt voraussichtlich am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 185,55 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Otsuka noch ein Gewinn pro Aktie von 234,69 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 9,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 699,85 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 637,98 Milliarden JPY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 703,94 JPY aus. Im Vorjahr waren 685,06 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 2.752,98 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.468,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch