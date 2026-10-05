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Ossur hf Aktie 1060135 / IS0000000040

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ossur hf verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ossur hf
26.60 DKK 0.95%
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Ossur hf präsentiert voraussichtlich am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,067 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,380 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 255,9 Millionen USD betragen, verglichen mit 1,51 Milliarden DKK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,237 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,30 DKK einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,02 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,14 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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