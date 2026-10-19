Erste Schätzungen: OssDsign Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

OssDsign Registered wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,100 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei OssDsign Registered ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,100 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 16,74 Prozent auf 36,7 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,413 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,500 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 157,4 Millionen SEK, gegenüber 180,2 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch