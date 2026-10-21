Oscar Healt a Aktie 59901290 / US6877931096
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Oscar Health A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Oscar Health A präsentiert voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,144 USD gegenüber -0,530 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Oscar Health A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 4,69 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,93 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,690 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 18,64 Milliarden USD, gegenüber 11,70 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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