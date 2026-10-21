Erste Schätzungen: Orthex stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Orthex veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,113 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Orthex noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 24,5 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 4,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,4 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,330 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,380 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 91,5 Millionen EUR, gegenüber 87,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch