Orthex Aktie 110433664 / FI4000480504
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Orthex stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Orthex veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,113 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Orthex noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 EUR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 24,5 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 4,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,4 Millionen EUR in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,330 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,380 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 91,5 Millionen EUR, gegenüber 87,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Orthex Oyj Registered Shs
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Orthex stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.08.26
|Ausblick: Orthex stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.08.26
|Erste Schätzungen: Orthex stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Orthex öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Orthex informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Orthex Oyj Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.