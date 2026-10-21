Erste Schätzungen: Orsted verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Orsted äussert sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten schätzen, dass Orsted für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,06 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,200 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Orsted nach den Prognosen von 5 Analysten 15,52 Milliarden DKK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 52,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,18 Milliarden DKK umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,45 DKK im Vergleich zu 2,00 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 81,12 Milliarden DKK, gegenüber 63,61 Milliarden DKK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch