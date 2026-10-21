Orsted Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh Aktie 39040727 / US68750L1026
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Orsted Un legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Orsted Un wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,106 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Orsted Un -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Orsted Un in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,34 Milliarden USD im Vergleich zu 1,59 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 22 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,382 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,100 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 12,62 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,62 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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