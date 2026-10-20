Ormat Technologies Aktie 1912824 / US6866881021
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ormat Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ormat Technologies lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,320 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ormat Technologies einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 250,1 Millionen USD gegenüber 249,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,58 USD je Aktie, gegenüber 2,02 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,18 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 989,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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