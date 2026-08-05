Orkla Asa Aktie 483967 / US6863311097
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Orkla Asa (A) (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Orkla Asa (A) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
8 Analysten schätzen, dass Orkla Asa (A) (spons ADRs) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,167 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,610 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,46 Prozent auf 1,86 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Orkla Asa (A) (spons ADRs) noch 1,71 Milliarden USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,706 USD je Aktie, gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 7,65 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 6,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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