Erste Schätzungen: Orkla AS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Orkla AS lässt sich voraussichtlich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Orkla AS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Orkla AS im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,68 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,58 NOK je Aktie gewesen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 17,41 Milliarden NOK – das wäre ein Abschlag von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,95 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,62 NOK, gegenüber 11,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 69,87 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 71,55 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch