Orkla AS Aktie 599441 / NO0003733800
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Orkla AS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Orkla AS wird voraussichtlich am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,59 NOK je Aktie gegenüber 6,24 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 0,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 17,67 Milliarden NOK gegenüber 17,65 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,67 NOK, gegenüber 11,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 72,39 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 71,55 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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