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Orion Marine Group Aktie 3649327 / US68628V3087

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Orion Marine Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Orion Marine Group
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Orion Marine Group wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,093 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Orion Marine Group ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 246,0 Millionen USD – ein Plus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Orion Marine Group 225,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,250 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 930,5 Millionen USD, gegenüber 852,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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