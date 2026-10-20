Orion Engineered Carbons Aktie 24665739 / LU1092234845
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Orion Engineered Carbons präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Orion Engineered Carbons lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,110 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,200 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 446,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 450,9 Millionen USD in den Büchern standen.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,112 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,81 Milliarden USD, gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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