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Orion Energy Systems Aktie 148168535 / US6862752077

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21.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Orion Energy Systems legt Quartalsergebnis vor

Orion Energy Systems
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Orion Energy Systems veröffentlicht voraussichtlich am 04.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,170 USD aus. Im letzten Jahr hatte Orion Energy Systems einen Verlust von -0,900 USD je Aktie eingefahren.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,38 Prozent auf 24,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,303 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,600 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 84,7 Millionen USD, gegenüber 79,7 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.ch

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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’904.40 19.23 B5HSYU
Short 14’180.02 13.71 SC7BZU
Short 14’704.76 8.91 S3OBDU
SMI-Kurs: 13’399.29 20.05.2026 17:30:37
Long 12’784.78 19.09 SI7B8U
Long 12’514.57 13.92 SJCBCU
Long 11’966.10 8.91 SRKBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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