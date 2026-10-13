Orion b Aktie 2553367 / FI0009014377
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Orion B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Orion B lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,12 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,680 EUR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 27,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 540,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 422,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,04 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,56 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,11 Milliarden EUR, gegenüber 1,89 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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