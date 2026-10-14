Oriola-KD b Aktie 2553380 / FI0009014351
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Oriola-KD B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Oriola-KD B stellt voraussichtlich am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,026 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Oriola-KD B 0,010 EUR je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 52,0 Millionen EUR – ein Minus von 88,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oriola-KD B 463,3 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,066 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,150 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 211,8 Millionen EUR, gegenüber 1,91 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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