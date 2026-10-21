Erste Schätzungen: Organogenesis A legt Quartalsergebnis vor

Organogenesis A wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Organogenesis A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,175 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Organogenesis A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 52,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 65,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Organogenesis A 150,9 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,375 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,150 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 196,1 Millionen USD, gegenüber 564,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch