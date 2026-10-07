Orchid Island Capital Aktie 121226877 / US68571X3017
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Orchid Island Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Orchid Island Capital lässt sich voraussichtlich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Orchid Island Capital die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,289 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Orchid Island Capital nach der Prognose von 1 Analyst 73,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 32,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 108,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,24 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 285,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 407,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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