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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: OR Royalties verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
OR Royalties wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,275 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,610 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 90,4 Millionen USD betragen, verglichen mit 98,6 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,29 USD, gegenüber 1,54 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 382,2 Millionen USD im Vergleich zu 387,6 Millionen CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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