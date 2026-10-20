Option Care Health Aktie 52359365 / US68404L2016
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Option Care Health stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Option Care Health stellt voraussichtlich am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,489 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,48 Milliarden USD – ein Plus von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Option Care Health 1,44 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,88 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,27 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,76 Milliarden USD, gegenüber 5,65 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Option Care Health Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Option Care Health stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Option Care Health zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Option Care Health legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Option Care Health stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Option Care Health Inc Registered Shs
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden im Minus erwartet. Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.