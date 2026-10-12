Erste Schätzungen: OPT Machine Vision Tech A legt Quartalsergebnis vor

OPT Machine Vision Tech A lädt voraussichtlich am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass OPT Machine Vision Tech A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,376 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,300 CNY je Aktie gewesen.

OPT Machine Vision Tech A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 374,3 Millionen CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,03 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,53 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 1,62 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 1,26 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch