Opera Aktie 42665835 / US68373M1071
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10.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Opera öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Opera wird voraussichtlich am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,260 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Opera 0,180 USD je Aktie eingenommen.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 177,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 23,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,12 USD, gegenüber 1,21 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 735,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 616,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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