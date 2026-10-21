Opendoor Technologies Aktie 58935107 / US6837121036
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Opendoor Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Opendoor Technologies wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,160 USD. Dies würde einen Verlust von 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Opendoor Technologies -0,120 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 17,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,08 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 915,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,636 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,700 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,83 Milliarden USD, gegenüber 4,37 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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