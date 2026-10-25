Erste Schätzungen: OPAL Fuels A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OPAL Fuels A öffnet voraussichtlich am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,025 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 91,3 Millionen USD – ein Plus von 9,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OPAL Fuels A 83,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,055 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,150 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 351,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 349,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch