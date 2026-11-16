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16.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ooma gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ooma stellt voraussichtlich am 01.12.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,343 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ooma einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 24,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 67,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 84,0 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD, gegenüber 0,230 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 332,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 273,6 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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