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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Onto Innovation legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Onto Innovation wird voraussichtlich am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,30 USD gegenüber 0,570 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 79,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 392,0 Millionen USD gegenüber 218,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,12 USD, gegenüber 2,78 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 1,44 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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