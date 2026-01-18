Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'414 -0.5%  SPI 18'528 -0.4%  Dow 49'359 -0.2%  DAX 25'297 -0.2%  Euro 0.9315 -0.1%  EStoxx50 6'029 -0.2%  Gold 4'595 -0.5%  Bitcoin 76'607 -0.2%  Dollar 0.8026 -0.1%  Öl 64.1 0.4% 
Erste Schätzungen: Walt Disney stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Goldmarkt im Fokus: Goldman Sachs erwartet 2026 einen spürbaren Anstieg
UBS-Aktie: Geplante Fusion von drei Immobilienfonds überwindet eine Hürde
BioNTech-Aktie im Aufwind: Goldman Sachs sieht massives Potenzial in der Onkologie-Pipeline
Novartis-Aktie: Ianalumab bekommt Breakthrough-Status in den USA
18.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ONO PHARMACEUTICAL präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ONO PHARMACEUTICAL
3.90 EUR -1.02%
ONO PHARMACEUTICAL wird voraussichtlich am 02.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,091 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,75 Prozent auf 830,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 880,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,308 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,230 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,22 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,19 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch