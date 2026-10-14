Erste Schätzungen: Ono Pharmaceutical legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ono Pharmaceutical lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 43,61 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ono Pharmaceutical 47,71 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Ono Pharmaceutical 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 114,69 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ono Pharmaceutical 129,60 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 159,95 JPY im Vergleich zu 148,49 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 460,09 Milliarden JPY, gegenüber 515,79 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch