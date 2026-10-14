ONO PHARMACEUTICAL Aktie 4673667 / US6827361030
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ONO PHARMACEUTICAL legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ONO PHARMACEUTICAL wird voraussichtlich am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,091 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ONO PHARMACEUTICAL ein EPS von 0,110 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 17,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 879,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 724,9 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,336 USD, gegenüber 0,330 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 2,91 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,42 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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